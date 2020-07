Sobrina de Daniel Viglietti lo acusó de "violar a una menor"

Díaz escribió. "fin de la discusión. Daniel Viglietti violó una menor. En mi ética, más allá de su obra, es un miserable. Un hijo de puta. Este pedófilo podría haber violado a tu hija. Cantá a desalambrar".

Tras la publicación de Díaz, la sobrina de Viglietti fue quien confirmó la acusación con una publicación en su Facebook. Lucía Viglietti Forner escribió que "su tío Daniel a la edad de 27 años abusó sexualmente de una integrante de la familia cuando ésta tenía 10".

En la publicación, que posteriormente Lucía Viglietti borró, redactó que "ni sus padres, ni sus hermanos, ni yo, hemos sido JAMÁS cómplices de tal aberración. Por eso no teníamos contacto con él. Cuando nos han preguntado por el hemos contado muchas veces lo que sucedió, nunca nos preocupamos en cuidar su imagen o en no "manchar" el apellido, como sí lo hizo otra parte de la familia".

"No somos cómplices y no hicimos nunca la denuncia ante la Justicia, porque la víctima nunca quiso denunciarlo. Hay mucha gente que lo sabe, de hecho quien era su esposa en ese momento lo supo por boca de él y se separó de inmediato".

Al final de su descargo, Lucía Viglietti expresó que debido a la publicación de Díaz estaba "recibiendo muchas solicitudes de amistad" pero remarcó que no iba a dar "detalles morbosos ni a revelar el nombre de la víctima. Tampoco voy aclarar y explicar más nada. Entiendo que fue una figura pública y un referente importante para muchos pero eso no quita, que así como tuvo sus luces, tuvo sus sombras. EL que quiera creerlo bien y el que no, en su derecho está". concluyó.