Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

El presidente Yamandú Orsi retomó este miércoles la agenda en su primera jornada de trabajo en Torre Ejecutiva luego de arribar el domingo al país tras la misión oficial de varios días a China.

El tema preocupa no solo a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), que el viernes se reunirá con los representantes de la empresa en Uruguay, sino también al mandatario que sigue de cerca la situación y el desenlace de las instancias de intercambios previstas entre la compañía y el gobierno. Orsi mantiene contacto directo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.