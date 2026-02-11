El presidente Yamandú Orsi retomó este miércoles la agenda en su primera jornada de trabajo en Torre Ejecutiva luego de arribar el domingo al país tras la misión oficial de varios días a China.
Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo
Este fue uno de los principales asuntos que atendió este miércoles el presidente al retomar la agenda en su primera jornada de trabajo en Torre Ejecutiva tras su viaje a China.
El foco estuvo puesto especialmente en la situación de la empresa BASF, que anunció un proceso de reestructuración de negocios, lo que implicará el despido de parte de la plantilla de trabajadores en Uruguay.
El tema preocupa no solo a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), que el viernes se reunirá con los representantes de la empresa en Uruguay, sino también al mandatario que sigue de cerca la situación y el desenlace de las instancias de intercambios previstas entre la compañía y el gobierno. Orsi mantiene contacto directo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.
Montevideo se suma a propuesta de Orsi y proyecta inversión de $ 150 millones para iluminar todas las canchas de baby fútbol
Orsi también planificó futuras fechas en la agenda. El lunes 2 de marzo dará su primer mensaje ante la Asamblea General como balance y cierre del primer año de gobierno. Además, el miércoles 11 de marzo viajará a Santiago para la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile.
Dejá tu comentario