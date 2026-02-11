RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESPIDOS EN URUGUAY

Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

Este fue uno de los principales asuntos que atendió este miércoles el presidente al retomar la agenda en su primera jornada de trabajo en Torre Ejecutiva tras su viaje a China.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi retomó este miércoles la agenda en su primera jornada de trabajo en Torre Ejecutiva luego de arribar el domingo al país tras la misión oficial de varios días a China.

El tema preocupa no solo a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), que el viernes se reunirá con los representantes de la empresa en Uruguay, sino también al mandatario que sigue de cerca la situación y el desenlace de las instancias de intercambios previstas entre la compañía y el gobierno. Orsi mantiene contacto directo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Orsi también planificó futuras fechas en la agenda. El lunes 2 de marzo dará su primer mensaje ante la Asamblea General como balance y cierre del primer año de gobierno. Además, el miércoles 11 de marzo viajará a Santiago para la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile.

