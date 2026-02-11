BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal

La empresa BASF Global Business Services emitió un comunicado este miércoles en el que da explicaciones sobre su proceso de reestructuración que implicará el despido de parte de la plantilla que actualmente ocupa en Uruguay.

BASF aclara que no habrá despidos inmediatos y que los cambios pueden tardar varios meses. La compañía asegura que el contexto internacional llevó a una transformación en su negocio que implicará un proceso global de ajuste de los servicios que dan soporte a los negocios de BASF en todo el mundo.

BASF Global Business Services tiene tres hubs en el mundo: Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo. Desde la empresa, se afirma que es un proceso global y que no se aplicará solo en Uruguay. Además, asegura que continuará presente en el país.

Seguí leyendo Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

En Uruguay, las principales áreas alcanzadas por la revisión serán Finanzas, Recursos Humanos y Logística. Los principales cambios que se podrán generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027 y no se prevén grandes cambios para el corto plazo.

El proyecto global de BASF terminará a finales de 2028 y los cambios de realizarán de forma paulatina. Los directivos de la compañía en Uruguay se reunirán en los próximos días con autoridades de gobierno para dar detalles del proceso de reestructuración.

BASF apunta a asegurar a largo plazo su competitividad en costos y en busca de una mayor eficiencia, consolidará1 sus servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub en India y que los servicios de logística se concentrarán en el hub de Kuala Lumpur.

"Los hubs regionales existentes en Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo (Uruguay) continuarán prestando servicios que puedan agruparse de manera adecuada a nivel regional", reitera la compañía.