Empresa BASF se reunirá con el Ministerio de Trabajo el viernes ante reestructura, informó Juan Castillo

El ministro de Trabajo , Juan Castillo , confirmó que se comunicó con la empresa BASF y la convocó para el próximo viernes, ante el anuncio de una fuerte reducción de su personal.

Sostuvo en primera instancia que oficialmente no tienen noticias oficiales sobre la situación de la empresa y se mostró molesto por enterarse de esta noticia en los pasillos.

"Hasta este momento que estamos hablando, a pesar de que hace 48 horas, 72 horas que la noticia está circulando en los medios, nosotros oficialmente no tenemos nada de parte de los empleadores, de parte de la empresa. Razón por la cual en la jornada de ayer lo que hicimos fue contactarnos con ellos a los efectos de invitarlos a participar de una reunión que se agendó para el viernes", detalló Castillo.

La reunión es para conocer mejor la situación, la cantidad de despidos o seguros de paro que están previendo.

Al ser consultado sobre el reclamo por altos costos que plantean desde el sector, el ministro respondió: "Yo no tengo la respuesta para eso. Si ese fuera el argumento definitivo, y estamos hablando de una cuestión de la economía, de la divisa, de la cotización del dólar, como muchos dicen, son cosas que se tienen que discutir en otro ámbito del mismo gobierno. Yo estoy dispuesto a participar, pero el problema es que nos digan antes y no que nos avisen después. Yo insisto ahora porque puede ser un 20 o 30 por ciento de una plantilla laboral", indicó.

Aseguró que el país es competitivo "por la calidad del trabajo y los trabajadores, por la formación y capacitación, por la certeza jurídica, de la certeza legal, de la seriedad de los representantes sociales, tanto de las cámaras empresariales como de la central de trabajadores".

Castillo enfatizó que nuevamente se vincula esta situación a la propuesta que en breve enviarán al presidente Orsi y posteriormente al Parlamento, sobre un proyecto que obligue a las empresas a notificar con anticipación despidos masivos o cierres de operaciones.

"Ya terminamos la redacción con compañero nuestro en la subsecretaría, el doctor Hugo Barreto. Ya está en manos de la revisión jurídica. Creo que en pocos días estamos entregando una carpeta con el proyecto al presidente de la República", dijo.

"El Uruguay no merece ser tratado de esa forma, de estar enterándonos por los pasillos cuál va a ser alguna situación de la empresa. Tenemos herramientas, tenemos instrumentos, creo que los mecanismos están accionados de manera tal que si hay dificultades y tienen pensado tomar alguna medida que va a impactar en tanta cantidad de trabajadores y en la economía de nuestro país, el Estado uruguayo, los uruguayos en general merecemos estar enterados de antemano", enfatizó.