En el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las autoridades de gobierno informaron las cifras y preocupa el incremento en nuestro país.

La actividad contó con varios paneles de intercambios y exposiciones ante la presencia de autoridades nacionales y diversas instituciones.

Según el informe del Sistema de Información de Género, entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, los 35 servicios especializados de atención psicosocial y legal atendieron a 5.919 mujeres en los 19 departamentos del país.

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De ellas, 3.175 accedieron por primera vez y 8 de cada 10 de esas atenciones se dieron en el interior del país. Una de cada 3 mujeres llegó con una medida de protección mediante tobillera.

Por su parte, el servicio telefónico de orientación y consulta atendió 8.721 llamadas, mientras que el portal de ingreso recibió 559 solicitudes de mujeres en situación de riesgo, 202 personas, 98 de ellas mujeres y 104 niñas, ingresaron a los centros 24 horas y al dispositivo de urgencia habitacional.

Hubo también 45 nuevos ingresos al sistema nacional de de atención a mujeres en situación de trata. Estos datos y cifras van en aumento respecto a años anteriores.

Mientras tanto 1.338 hombres fueron atendidos en los 19 servicios que trabajan en la evaluación del riesgo y la promoción de cambios en la atención a varones que ejercen violencia.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, se refirió a la creación de un centro integral interinstitucional y la preocupación cifras de violencia en el interior del país.

"Uruguay no mejora sus cifras y son cifras muy altas. Se baja un poquito, se sube otro poco, pero estamos en una meseta hace muchos años, aunque los esfuerzos sean muchos. Entonces sentimos que por lo menos teníamos que innovar en un modelo que tuviera mejor integración del Estado, en la respuesta hacia la violencia. Allí somos seis instituciones, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, INAU y el instituto, que vamos a partir de ahora a diseñar un trabajo interinstitucional", dijo y explicó: "Que llegue una mujer víctima de violencia y pueda tener respuesta de todos esos espacios del Estado, y no tenga que ir institución por institución a buscarla".