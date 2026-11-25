Rosario Barrera, la madre de Soledad Barrera, la pediatra que falleció tras un acto de mala praxis adjudicado a la anestesista Inés Miralles, cuestionó a quienes durante la interpelación del martes a Cristina Lustemberg dijeron cosas “que no existieron” y defendieron lo actuado por la ministra de Salud.

“Escuché cosas bien y cosas no tan bien. Hubo gente que la verdad, dice cosas por decir, cosas que no existieron y cosas que no fueron, cono la ministra que dijo que nos había llamado dos veces y que estaba a las órdenes. Mentira, jamás nos llamó”, dijo Barrera en nota con Subrayado este miércoles.

“Mi interés no es que se vaya la ministra porque la verdad no me importa si se va o no se va. Sí, lamentablemente, estamos muy mal porque con esta ministra, respaldo ninguno”, comentó sobre Lustemberg.

Acerca de cómo realizó la interpelación el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, Barrera dijo: “Las preguntas que le hizo Casaretto fueron perfectas, totalmente de acuerdo yo. Y no es que él esté haciendo política, él no lo está haciendo. Y él me dijo que me iba a ayudar hasta el final”.

Y agregó: “Quisiera saber qué harían ellos si en lugar de haber sido mi hija hubiera sido de ellos, cómo hubieran opinado”.

Consultada acerca de qué la motiva a seguir adelante con su reclamo, luego de que la ministra Lustemberg redujera la sanción a Miralles (en octubre de 2025), y que ahora, en noviembre de este año el presidente Orsi revirtiera esa decisión y volviera a aumenta la inhabilitación de la anestesista, Barrera respondió: ¿Sabés por qué sigo? Es mi hija la que me está cinchando para que siga. Sigo porque yo a ella le prometí antes que falleciera, ahí en su cama, le prometí que yo iba a hacer justicia por ella. No voy a descansar hasta que lo logre”.