Siniestro de tránsito en ruta 1: un camión embistió a un peatón que murió en el lugar

Imagen de archivo.

Peatón fue embestido por un camión en la ruta 1, próximo al cruce con ruta 5.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 5:30 de este domingo.

La víctima murió en el lugar y se trata de un hombre que hasta el momento no fue identificado.

En desarrollo.

