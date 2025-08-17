Peatón fue embestido por un camión en la ruta 1, próximo al cruce con ruta 5.
Siniestro de tránsito en ruta 1: un camión embistió a un peatón que murió en el lugar
Las causas del hecho aún están investigándose y la víctima, un hombre, aún no fue identificada.
El siniestro fatal ocurrió sobre las 5:30 de este domingo.
La víctima murió en el lugar y se trata de un hombre que hasta el momento no fue identificado.
En desarrollo.
