Cancillería asiste a familia que sufrió siniestro en ruta de Brasil; un niño de 10 años falleció

Además de una muerte, hubo 4 personas heridas en el siniestro que ocurrió el domingo, en la BR116.

Cancillería, a través del Consulado General en Porto Alegre, brinda asistencia a la familia uruguaya que volcó en una ruta de Brasil. En ese siniestro, un niño de 10 años murió.

El siniestro fatal ocurrió el domingo, en la ruta BR116, cerca de Pelotas. Allí, el auto volcó y quedó ruedas arriba.

El medio G1 dijo que según la Policía Rodoviaria Federal, el conductor se durmió al volante, por lo que el vehículo despistó. El niño estaba sin cinto. Otras cuatro personas resultaron lesionadas.

