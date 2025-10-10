Delincuentes armados y con cascos robaron joyería en el centro de Atlántida; comerciante dijo que "es un hecho aislado"

Delincuentes rapiñaron una joyería este viernes en calle 11 casi Montevideo, en Atlántida , departamento de Canelones.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que cuatro individuos en dos motos estacionaron frente al local. Tres de ellos se bajaron, dos estaban armados y uno de ellos le pegó una patada a la puerta, la empujó con el hombro, e ingresaron.

Uno de ellos tenía una peluca, llevaban guantes y entraron con los cascos puestos.

El propietario de la joyería se encontraba en el interior y cuando se percató que se trataba de un asalto, lanzó su celular contra los delincuentes.

El móvil pegó en el pecho de uno de los individuos quien no tuvo reacción. Los rapiñeros hicieron caso omiso a lo sucedido y se dirigieron a las vitrinas y se llevaron varias joyas de oro.

Una persona que estaba en el edificio grabó la situación y el cuidacoches viendo lo ocurrido dio aviso a otros comercios para que llamaran a la Policía.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que son delincuentes provenientes de Pando o Montevideo.

Desde el Centro Comercial Industrial y Fomento de Atlántida, Ike Fernández, dijo a Subrayado que se sienten preocupados y que están viendo estrategias. "Es un hecho aislado, pasó y hay que buscar estrategias para que no vuelva a pasar".

Estima que la semana próxima se reúnan con las autoridades para plantear el tema de la inseguridad y de personas que "seguramente salen de la cárcel y no tienen a dónde ir y en verano vienen a la costa".