Siniestro en Salto: despistaron en auto, quedaron sumergidos en una cañada y lograron salir

Dos personas sufrieron varias heridas luego de despistar y caer en su auto dentro de una cañada, en un siniestro de tránsito en Salto.

El hecho ocurrió en la medianoche del sábado, en el ingreso a Colonia Lavalleja, un pueblo ubicado en el municipio del mismo nombre, a 106 kilómetros al norte de Salto.

La situación ocasionó un momento de desesperación: una familia circulaba por la ruta y cayó por despiste dentro del agua, sumergiéndose. El conductor del vehículo salió ileso y logró rescatar a la mujer y su hijo menor de edad, que resultaron con lesiones.

Fueron trasladadas de forma urgente al Hospital de Salto, donde permanecen internadas. Policía Caminera llegó hasta el lugar junto a la Policía, para determinar las causas de lo sucedido.

Temas de la nota auto

Salto