Camión que estaba estacionado terminó impactando contra un auto y un edificio, en el Centro

Jefatura de Policía de Montevideo

Un camión chocó contra un auto estacionado y posteriormente contra un edificio anexo a la Dirección General del Poder Judicial, generando daños materiales; no hubo personas lesionadas.

El siniestro de tránsito ocurrió este martes en el cruce de las calles Soriano y Héctor Gutiérrez Ruiz, en el Centro de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que el conductor del camión declaró que el vehículo estaba estacionado y, cuando comenzó a descargar la mercadería, el vehículo salió hacia adelante impactando primero contra un auto estacionado y luego contra la fachada de un edificio.

Como consecuencia del choque se constató una fisura en la pared interna del inmueble.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para el relevamiento correspondiente.