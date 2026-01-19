Siniestro grave en la Interbalnearia: dos lesionados luego de que reventó el neumático de la moto en la que circulaban

Un hombre de 43 años y una joven de 18 se lesionaron luego de que reventara un neumático de la moto en la que se trasladaban e impactaran contra cartelería de señalización.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este lunes, en el kilómetro 32 de la ruta Interbalnearia, en El Pinar.

Como consecuencia, el mayor resultó politraumatizado grave y la joven con politraumatismo y pérdida del conocimiento, trasladada a un centro asistencial.

