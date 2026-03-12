Joven de 23 años que ejercía violencia doméstica contra su abuela y la amenazó fue condenado

Un joven de 23 años que ejercía violencia doméstica contra su abuela de 71 años, a quien amenazó de muerte. Fue condenado a nueve meses de prisión, que cumplirá como libertad a prueba y tobillera electrónica.

La condena fue por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y desacato agravado.

El 10 de marzo, un llamado al 911 notificó sobre un incidente en una casa de Agraciada y Andrés Cheveste, en Mercedes. Una vez allí, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 71 años, que manifestó que su nieto estuvo en el lugar, generó un incidente, y se retiró. En primera instancia, la mujer no quiso denunciar, pidió recorridas preventivas por la zona, y los efectivos se retiraron.

Luego, volvió a llamar al 911 porque el joven volvió e ingresó a la casa y tuvo que ser retirado por la policía. La mujer denunció entonces que su nieto la había amenazado de muerte, y que había ingresado a la casa sin su autorización. Este fue detenido y Fiscalía intervino en el caso.

Temas de la nota violencia doméstica