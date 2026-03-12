RECIBÍ EL NEWSLETTER
debe usar tobillera electrónica

Joven de 23 años que ejercía violencia doméstica contra su abuela y la amenazó fue condenado

La mujer llamó al 911 luego de que su nieto generara un incidente en su casa y la amenazara de muerte.

soriano-jefatura-policia

Un joven de 23 años que ejercía violencia doméstica contra su abuela de 71 años, a quien amenazó de muerte. Fue condenado a nueve meses de prisión, que cumplirá como libertad a prueba y tobillera electrónica.

La condena fue por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y desacato agravado.

El 10 de marzo, un llamado al 911 notificó sobre un incidente en una casa de Agraciada y Andrés Cheveste, en Mercedes. Una vez allí, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 71 años, que manifestó que su nieto estuvo en el lugar, generó un incidente, y se retiró. En primera instancia, la mujer no quiso denunciar, pidió recorridas preventivas por la zona, y los efectivos se retiraron.

a prision hombre de 25 anos por reiterados delitos de violencia domestica agravados
Seguí leyendo

A prisión hombre de 25 años por reiterados delitos de violencia doméstica agravados

Luego, volvió a llamar al 911 porque el joven volvió e ingresó a la casa y tuvo que ser retirado por la policía. La mujer denunció entonces que su nieto la había amenazado de muerte, y que había ingresado a la casa sin su autorización. Este fue detenido y Fiscalía intervino en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

Te puede interesar

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado video
ORSI ENCABEZÓ REUNIÓN

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado
Institución de Derechos Humanos señala fallas múltiples en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio video
CASO JONATHAN

Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa

Dejá tu comentario