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SINIESTRO VILLA DEL CERRO

Motociclista sin casco no respetó cartel de pare e impactó con un ómnibus; está internado grave

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en Filipinas y China, en Villa del Cerro. El conductor del ómnibus y los pasajeros resultaron ilesos.

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Un siniestro de tránsito dejó a un motociclista en estado grave tras no respetar el cartel de pare e impactar contra un ómnibus.

El joven de 18 años, conductor de la moto, se encuentra en estado grave y fue derivado al Hospital del Cerro. No llevaba casco.

El control de alcoholemia del conductor del ómnibus arrojó resultado negativo. Los pasajeros no sufrieron lesiones.

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Por la calle China circulaba el coche de la empresa Ucot y por la calle Filipinas lo hacía el birrodado.

Policía Científica trabaja en la escena.

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