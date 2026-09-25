Motociclista sin casco no respetó cartel de pare e impactó con un ómnibus; está internado grave

Un siniestro de tránsito dejó a un motociclista en estado grave tras no respetar el cartel de pare e impactar contra un ómnibus.

El joven de 18 años, conductor de la moto, se encuentra en estado grave y fue derivado al Hospital del Cerro. No llevaba casco.

El control de alcoholemia del conductor del ómnibus arrojó resultado negativo. Los pasajeros no sufrieron lesiones.

Por la calle China circulaba el coche de la empresa Ucot y por la calle Filipinas lo hacía el birrodado. Policía Científica trabaja en la escena. #AHORA | Siniestro en Villa del Cerro: un ómnibus de Ucot y una moto, que no respetó el cartel del pare, chocaron. El motociclista, de 18 años, está grave; no llevaba casco. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/7qUsiycdlB — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026