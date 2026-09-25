Un siniestro de tránsito dejó a un motociclista en estado grave tras no respetar el cartel de pare e impactar contra un ómnibus.
Motociclista sin casco no respetó cartel de pare e impactó con un ómnibus; está internado grave
El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en Filipinas y China, en Villa del Cerro. El conductor del ómnibus y los pasajeros resultaron ilesos.
El joven de 18 años, conductor de la moto, se encuentra en estado grave y fue derivado al Hospital del Cerro. No llevaba casco.
El control de alcoholemia del conductor del ómnibus arrojó resultado negativo. Los pasajeros no sufrieron lesiones.
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Por la calle China circulaba el coche de la empresa Ucot y por la calle Filipinas lo hacía el birrodado.
Policía Científica trabaja en la escena.
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