RUTA 7

Siniestro en Canelones: perdió el dominio del auto, chocó contra un camión y murió; su acompañante está grave

El conductor del camión resultó ileso. Las causas del siniestro fatal no se establecieron.

Siniestro fatal en ruta 7. Foto: Policía Caminera. 

Un hombre de 34 años murió en un siniestro de tránsito que ocurrió en la mañana de este miércoles en ruta 7, infomró la Policía Caminera.

La víctima conducía un auto; a la altura del kilómetro 61 perdió el dominio y chocó con un camión que circulaba en sentido contrario. El choque del auto fue contra la parte lateral izquierda, en zona media, del otro vehículo. Las causas están sin establecer hasta el momento.

En el auto, junto con el hombre viajaba una joven de 26 años que fue trasladada a un centro asistencial, en estado grave, con traumatismo en la cabeza.

El conductor del camión, un hombre de 37 años resultó ileso. Su examen de alcoholemia fue de resultado cero.

El siniestro fue sobre las 10:50 horas en la zona de Los Arenales, Canelones. La ruta quedó liberada a la hora 13:45, informó Caminera.

