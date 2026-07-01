RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de trabajadores de TCP retoma las actividades este jueves por la mañana

El motivo del paro era que la empresa no había presentado propuesta para continuar con la negociación, dijo un dirigente sindical previo a levantar la medida.

Vista aérea de TCP, Katoen Natie.&nbsp;

Vista aérea de TCP, Katoen Natie. 

El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata resolvió reintegrarse a sus tareas a las 7:00 de la mañana de este jueves, tras anunciar un paro indefinido.

El paro fue resuelto porque en la última instancia de negociación la empresa no presentó ninguna propuesta y la medida comenzó a regir a las 15:00 de este miércoles, señaló a Subrayado su presidente, Álvaro Reinaldo.

La empresa, previo al levantamiento del paro, había informado: "El sindicato ha planteado como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible".

sindicato realiza paro de 48 horas que detiene la operativa en la terminal de contenedores de montevideo
Seguí leyendo

Sindicato realiza paro de 48 horas que detiene la operativa en la terminal de contenedores de Montevideo

Y agregó: "TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva. En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".

La semana pasada, el sindicato había convocado a un paro de 48 horas, desde las 7:00 horas del lunes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TARIFAS PARA JULIO

Rigen los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
Denunciada

"¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!": vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera
DENUNCIAS EN 12 DEPARTAMENTOS

Nueve condenados por estafas por $600.000; recibían dinero por una moto que vendían por redes sociales y no la enviaban
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido

Te puede interesar

Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio video
GUSTAVO VOLPE Y PASAJE 320

Un fusil de guerra A47, una granada y tres pistolas: incautaron armas en la casa del taxista detenido por homicidio
Hermano de adolescente asesinado sobre la condena: Solamente 10 años no puede ser por homicidio agravado video
MALDONADO

Hermano de adolescente asesinado sobre la condena: "Solamente 10 años no puede ser por homicidio agravado"
Nubel Cisneros anunció un jueves gélido, típicamente glacial con mucho viento y chaparrones de aguanieve
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un jueves "gélido, típicamente glacial" con mucho viento y chaparrones de aguanieve

Dejá tu comentario