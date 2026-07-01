Sindicato de trabajadores de TCP retoma las actividades este jueves por la mañana

El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata resolvió reintegrarse a sus tareas a las 7:00 de la mañana de este jueves, tras anunciar un paro indefinido.
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El motivo del paro era que la empresa no había presentado propuesta para continuar con la negociación, dijo un dirigente sindical previo a levantar la medida.
El paro fue resuelto porque en la última instancia de negociación la empresa no presentó ninguna propuesta y la medida comenzó a regir a las 15:00 de este miércoles, señaló a Subrayado su presidente, Álvaro Reinaldo.
La empresa, previo al levantamiento del paro, había informado: "El sindicato ha planteado como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible".
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Y agregó: "TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva. En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".
La semana pasada, el sindicato había convocado a un paro de 48 horas, desde las 7:00 horas del lunes.
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