Sindicato realiza un paro de 48 horas que detiene la operativa en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo

El sindicato de trabajadores de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), que administra la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, resolvió en asamblea realizar un paro de 48 horas hasta las 7 de la mañana del miércoles.

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, indicó que los trabajadores vienen negociando hace unos dos meses con la empresa el nuevo convenio colectivo. "Hoy en día, estamos sin convenio colectivo, no pudimos abordar un acuerdo para poder pasar de un convenio al otro", aseguró.

Reinaldo sostuvo que no han podido avanzar en la estabilidad laboral de los trabajadores y que la realidad de algunos operarios que se desempeñan en la terminal es diferente a la de otros. Dijo que en TCP hay unos 550 contratos de trabajadores con 13 jornales asegurados, otros con 15, 18 y otros con 20. Desde el sindicato, piden que se les asegure los 25 jornales, unas 200 horas mensuales. También, pretenden regular el día libre de los trabajadores.

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El paro afectará la terminal de contenedores de TCP por donde pasa el 80% del comercio exterior de entrada y salida de mercadería a través de la principal puerto del país. Días atrás, el sindicato mantuvo una ronda de contactos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Unión de Exportadores del Uruguay y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Desde la empresa, se emitió un comunicado para informar del paro a los usuarios y que la atención de camiones será retomada el miércoles 24 a las 7 de la mañana.