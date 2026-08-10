Sindicato de TCP levantó el paro y volvió a la actividad este lunes; el viernes hay asamblea y no descartan medidas

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) volvió con normalidad a las actividades este lunes desde la hora 15.00 luego de haber realizado un paro en el puerto de Montevideo.

La actividad se mantiene así hasta el viernes día en que realizarán una asamblea para informar sobre los avances de la semana.

El gremio espera la convocatoria al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para abordar los temas del convenio.

Seguí leyendo La actividad en la terminal de contenedores del puerto está paralizada hasta el lunes por medida sindical

Los trabajadores denuncian que la empresa no negocia en buenos términos el convenio colectivo y calificaron de insuficiente una propuesta presentada.

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo que cada vez que hay una medida de este tipo afecta la actividad y no descartó nuevos paros.

Por su parte, la empresa apunta al sindicato y afirma que tras varias reuniones en las que se había avanzado, los trabajadores volvieron a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y el "incremento sustancial" de la cantidad de jornales asegurados. Considera que no es posible trasladar el acuerdo logrado en la construcción al sector.

"La reiteración de estos planteos, en las actuales condiciones, vuelve a constituir un obstáculo significativo a una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible", afirma.