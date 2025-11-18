Sindicato de salud pública realiza paro de 24 horas a nivel nacional y al mediodía se movilizó ante Presidencia

Foto de archivo. Martín Pereira, FFSP.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realiza este martes un paro nacional de 24 horas, en reclamo de presupuesto. En detalle: por lucha salarial, condiciones laborales y la tercerización del servicio, temas ya conversados con el directorio de ASSE.

Así lo dijo al programa Arriba gente de Canal 10 el presidente del sindicato, Martín Pereira, quien agregó: "El presupuesto es muy bajo para la cantidad de trabajadores".

Los trabajadores que adhieran a la medida se congregaron a la hora 10:00 en la explanada de la Intendencia y de allí marcharon hacia el Ministerio de Economía y luego a Presidencia, en la plaza Independencia, donde se realizó un acto.

La movilización provocó desvíos y cortes de tránsito en el Centro durante la mañana y hasta pasado el mediodía. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1990826856971444306?s=20&partner=&hide_thread=false Paro de 24 horas y movilización por el Centro de Montevideo del sindicato de funcionarios de salud pública. Realizaron un acto frente a la Presidencia de la República.

Informa @Vdelossantos https://t.co/zom5bsUVdQ pic.twitter.com/TVKk04gnR8 — Subrayado (@Subrayado) November 18, 2025

Temas de la nota paro

tránsito

Centro

FFSP