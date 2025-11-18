RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato de salud pública realiza paro de 24 horas a nivel nacional y al mediodía se movilizó ante Presidencia

Por salario, condiciones laborales y tercerización, funcionarios de salud pública hacen paro de 24 horas; las consultas en policlínicas fueron reprogramadas y no se puede solicitar agenda.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realiza este martes un paro nacional de 24 horas, en reclamo de presupuesto. En detalle: por lucha salarial, condiciones laborales y la tercerización del servicio, temas ya conversados con el directorio de ASSE.

Así lo dijo al programa Arriba gente de Canal 10 el presidente del sindicato, Martín Pereira, quien agregó: "El presupuesto es muy bajo para la cantidad de trabajadores".

Los trabajadores que adhieran a la medida se congregaron a la hora 10:00 en la explanada de la Intendencia y de allí marcharon hacia el Ministerio de Economía y luego a Presidencia, en la plaza Independencia, donde se realizó un acto.

La movilización provocó desvíos y cortes de tránsito en el Centro durante la mañana y hasta pasado el mediodía.

