RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO PORTURARIO

Conflicto en el puerto: sindicato realiza paro nacional por 24 horas hasta la tarde de este viernes

Hace menos de un mes se logró el acuerdo entre la Terminal Cuenca del Plata y sus trabajadores. Ahora, el conflicto es por falta de avance en la negociación colectiva.

puerto-montevideo-katoen-natie

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió un paro nacional de 24 horas, que comenzó el jueves a las 15:00 horas y termina en la tarde de este viernes.

El reclamo es por la negociación colectiva, donde aseguran que no hay avance. "Por no brindar un mínimo de jornales necesarios, que brinde estabilidad, seguridad social y acceder a un sueldo mínimo nacional".

El conflicto se da a menos de un mes de que se alcanzó un acuerdo en el área de la Terminal Cuenca del Plata.

sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a pablo caggiani
Seguí leyendo

Sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a Pablo Caggiani

En este caso, el paro abarca a operadores y terminales, así como depósitos portuarios y extraportuarios.

El dirigente del Supra, Gabriel Arbigay, indicó a Subrayado que el reclamo principal de los trabajadores en la ronda de negociación salarial es la estabilidad laboral que asegure un mínimo de 13 jornales para todo el sector. Desde el sindicato, reclaman la falta de propuestas de las empresas.

El comité ejecutivo del sindicato se reunirá para analizar los avances en la negociación.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Aviso de Inumet por tormentas muy fuertes. Foto: FocoUy
AVISO A LA POBLACIÓN

Inumet advierte por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado
RIVERA

Incautaron mercadería de contrabando valuada en $ 200.000 en ómnibus que circulaba por ruta 5
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
RINCÓN DE PINTADO, ARTIGAS

Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior

Te puede interesar

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda el barrio Buceo
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda el barrio Buceo
Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
RINCÓN DE PINTADO, ARTIGAS

Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas

Dejá tu comentario