NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO

Asociación del sector naval gallego se ofrece como intermediaria entre el Gobierno y Cardama

La asociación expresa su preocupación por el tema y destaca que Cardama representa "una de las empresas históricas" del sector naval gallego, que se apoya en la construcción de las patrullas oceánicas en "una ingente cantidad de empresas auxiliares y fabricantes que están al frente de la obra".

La Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga) ofreció al Gobierno uruguayo ser intermediaria con el astillero Cardama en el diferendo que mantienen por la garantía del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

"Con el deseo de buscar soluciones y apoyos que permitan al Gobierno de la República del Uruguay a la consecución de sus intereses, una de las mejores formas de dar continuidad a sus proyectos presentes y futuros es la vía de la negociación y del diálogo, diálogo que le solicitamos sea abierto con todas las partes para que puedan ustedes dirimir sus inquietudes y proyectos. A dicho diálogo, apoyo y cualquier soporte que necesitan se ofrece esta entidad a la que representamos en nombre del sector naval gallego", indica la asociación en una carta remitida por Oscar Gómez Díaz, director general de Aclunaga a los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional del Parlamento.

La asociación expresa su preocupación por el tema y destaca que Cardama representa "una de las empresas históricas" del sector naval gallego, que se apoya en la construcción de las patrullas oceánicas en "una ingente cantidad de empresas auxiliares y fabricantes que están al frente de la obra". El sector naval representa 8.000 puestos de trabajo en Galicia.

"Europa representa el 8% de la construcción naval mundial, de ese 8% España representa el 14% de dicho valor, y ello nos obliga a luchar por cada contrato posible en el mercado, lo que nos lleva a ser precisos y serios con nuestros trabajos, compitiendo de forma poco justa con los astilleros asiáticos, batalla que podría llevar no sólo a nuestra industria europea a la quiebra sino a todos nosotros en un futuro próximo, con el peligro que eso conlleva hasta para sus intereses", destaca.

