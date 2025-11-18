García sobre Cardama: "Los pasos que había dado el Banco República, como BROU, estuvieron todos ajustados a derecho"

El presidente del Banco República ( BROU ), Álvaro García , se refirió este martes al resultado de la investigación interna encomendada por el presidente Yamandú Orsi sobre el proceso de los pagos realizados al astillero español Cardama para la construcción de las dos patrullas oceánicas.

"Esas investigaciones arrojaron que los pasos que había dado el Banco República, como BROU, estuvieron todos ajustados a derecho", afirmó.

García indicó que "queda un hito más" en el marco del contrato a cumplirse en el mes de enero. El titular del BROU explicó que "la carta de crédito solicitada es irrevocable. Veremos en qué situación se llega al momento del pago de esa carta de crédito", sostuvo. "En el momento de la situación de hoy, el pago hay que enfrentarlo, porque es una obligación del banco con el banco corresponsal. Es completamente independiente de la operación general. Así funcionan las cartas de crédito", agregó.

"Por supuesto, estamos muy atentos a la evolución del tema y en diálogo con el Ministerio de Defensa, que es nuestro cliente", indicó.

García participó este martes en un almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Tras su exposición habló en rueda de prensa sobre los énfasis de su gestión y repasó los productos lanzados a lo largo del año.

Destacó la convocatoria en julio a proyectos sostenibles, uno de los temas centrales de su gestión, a favor del medio ambiente y la sostenibilidad. El BROU financia con mejores tasas y plazos proyectos que cumplan con energía renovable, movilidad sostenible y gestión de residuos.

Además, mencionó que en agosto se lanzó un "producto realmente revolucionario", como el BROU a mano comercios, un medio de cobro que le sirve desde micro hasta las grandes empresas. El sistema utiliza el celular como POS sin costos de compra o arrendamiento, solo con el pago de un arancel. García aseguró que es un producto que viene creciendo.

En la Rural del Prado, se presentó la tarjeta Visa Agro con plazos y servicios específicos para el sector.

Este martes, en ADM, presentó un programa para Mipymes que permitirá el otorgamiento de la tarjeta para los micro, pequeños y mediamos empresarios que tengan cuenta en el BROU. Los beneficios se irán ampliando, afirmó García.