Uruguayo 2025: ¿dónde y cuándo recibe la copa Peñarol si sale campeón en el Gran Parque Central?

Clásico en el Gran Parque Central. La sugerencia del Ministerio del Interior para el caso de que Peñarol salga campeón allí.

El lunes de tarde, por sorteo, se definió que las finales del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol se jueguen primero en el Campeón del Siglo, y luego en el Gran Parque Central .

Esto quiere decir que Nacional o Peñarol festejarán en el estadio tricolor, lo que generó una preocupación extra para las autoridades de la AUF y del Ministerio del Interior . Lo mismo hubiera ocurrido si la definición era en el Campeón del Siglo.

Si Nacional sale campeón en su casa, ya está previsto que el plantel de Peñarol abandone el Gran Parque Central de forma rápida y la entrega de la copa y la vuelta olímpica y todo el festejo se haga sin problemas dentro del estadio.

Pero qué pasa si el campeón es Peñarol. ¿Dónde y cuando recibe la copa y realiza los festejos?

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, dijo este martes que para ese caso hay una sugerencia del Ministerio del Interior.

Si el campeón es Nacional “la ceremonia de premiación es normal”, dijo Rivero a Martín Charquero en Minuto 1 de Carve Deportiva.

Si Peñarol es campeón en el Gran Parque Central, “todavía no está definido, es un tema que lo va a manejar la gente de seguridad y marketing de AUF, pero te puedo decir que hay una sugerencia del Ministerio de que la premiación se desarrolle en otro lugar”, agregó Rivero.

La sugerencia de las autoridades es que si Peñarol es campeón se retire del Parque lo más rápido posible, sin premiación en la cancha.

Consultado acerca de si la sugerencia del Ministerio es que en ese caso Peñarol se vaya directo al Campeón del Siglo a festejar, Rivero respondió: “Exacto. En principio sí”, pero agregó que la recomendación es que la premiación, la entrega de la copa, se haga “al otro día, por el problema de tener dos hinchas en la calle el mismo día”.

Así las cosas, puede pasar que, en caso de Peñarol salir campeón, la entrega de la copa se difiera para el lunes 1 de diciembre.

Las autoridades del Ministerio del Interior ven “complicado” que en el Campeón del Siglo “vayan a festejar el mismo domingo”, dijo Rivero.

La posición de Ruglio

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio fue consultado sobre esta sugerencia del Ministerio del Interior y dijo que acatará lo que resuelvan las autoridades.

“Si nos toca ganar, haremos un festejo en la cancha porque no va a dejar de ser histórico ser campeón ahí, pero cuando la autoridad nos diga nos vamos”, dijo Ruglio también en Minuto 1.

"Si nos toca salir campeones, le digo a mis jugadores de festejar pero sin hacer ningún gesto a la tribuna ni nada", agregó Ruglio.