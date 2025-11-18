Dos interpelaciones el mismo día: Lazo por Cardama y Mahía por la Jutep serán interpelados el 10 de diciembre

La ministra de Defensa Sandra Lazo pidió cambiar el día de su interpelación en el Senado por el caso Cardama , y del lunes 8 de diciembre pasó para el miércoles 10.

Ese mismo miércoles 10 será la interpelación al ministro de Educación José Carlos Mahía por el fallo de la Jutep en el caso Álvaro Danza, el presidente de ASSE.

De esta forma el mismo día habrá dos interpelaciones a ministros del gobierno de Yamandú Orsi.

La ministra Lazo dijo este martes que se había enterado por la prensa que su interpelación sería el 8.

"Nadie se comunicó conmigo oficialmente, diríamos, y eso es un cambio también. En este país siempre nos comunicábamos oficialmente. Me enteré por la prensa que iba a ser el 8 de diciembre. Y es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento, pero bueno, esas formas cambian también", dijo Lazo este martes en rueda de prensa.

Antes, el lunes 24 de noviembre será la interpelación a la ministra de Salud Cristina Luestemberg por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza. La oposición pide su renuncia tras meses de trabajar para mutualistas privadas que contratan con ASSE.

Finalmente, y pese al fallo favorable de la Jutep, Danza renunció a sus actividades privadas y sigue como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.