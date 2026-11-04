Sindicato de profesores realiza un paro de 24 horas en los liceos de Montevideo con ocupación de varios centros

El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) realiza un paro de 24 horas este miércoles 4 con ocupación de varios liceos en la capital.

De acuerdo a lo publicado por Ades en redes sociales, los liceos ocupados serán en principio dos: el 26 y el 71.

Los docentes agremiados reclaman mayor presupuesto para contratar porteros y equipos multidisciplinarios que trabajen para prevenir y evitar hechos de violencia en los centros de estudios.

“En las últimas semanas se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas”, señala el sindicato en un comunicado.

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