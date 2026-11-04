RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE MIÉRCOLES

Sindicato de profesores realiza un paro de 24 horas en los liceos de Montevideo con ocupación de varios centros

El sindicato de profesores (Ades) convoca a un paro durante todo este miércoles con ocupación de los liceos 26 y 71. “Por liceos libres de violencia”, dice la consigna sindical.

liceo-vacío-mesas-vacías

El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) realiza un paro de 24 horas este miércoles 4 con ocupación de varios liceos en la capital.

De acuerdo a lo publicado por Ades en redes sociales, los liceos ocupados serán en principio dos: el 26 y el 71.

Los docentes agremiados reclaman mayor presupuesto para contratar porteros y equipos multidisciplinarios que trabajen para prevenir y evitar hechos de violencia en los centros de estudios.

sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas este miercoles en montevideo con ocupacion de liceos
Seguí leyendo

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas este miércoles en Montevideo con ocupación de liceos

“En las últimas semanas se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas”, señala el sindicato en un comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

Puente Paysandú - Colón.
CASO CAMILA EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años
Foto: Subrayado.
homicidio en montevideo

Lo persiguieron en moto y lo mataron a tiros frente a la casa de su madre en Punta de Rieles
Donald Trump pierde el Congreso de Estados Unidos. Foto: Archivo AFP
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Los demócratas lograron mayoría en el Congreso de Estados Unidos y Donald Trump sufre un duro golpe político

Dejá tu comentario