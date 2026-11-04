El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) realiza un paro de 24 horas este miércoles 4 con ocupación de varios liceos en la capital.
Sindicato de profesores realiza un paro de 24 horas en los liceos de Montevideo con ocupación de varios centros
El sindicato de profesores (Ades) convoca a un paro durante todo este miércoles con ocupación de los liceos 26 y 71. “Por liceos libres de violencia”, dice la consigna sindical.
De acuerdo a lo publicado por Ades en redes sociales, los liceos ocupados serán en principio dos: el 26 y el 71.
Los docentes agremiados reclaman mayor presupuesto para contratar porteros y equipos multidisciplinarios que trabajen para prevenir y evitar hechos de violencia en los centros de estudios.
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Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas este miércoles en Montevideo con ocupación de liceos
“En las últimas semanas se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas”, señala el sindicato en un comunicado.
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