El tiempo sigue inestable en general, con lluvias y tormentas en el norte y litoral. El jueves mejora pero el viernes vuelven las lluvias de tarde. Los detalles día a día en el informe de Nubel Cisneros.
Miércoles con persistencia de lluvias y tormentas en el norte, hacia el jueves mejora con aumento de temperatura
El tiempo sigue inestable en general, con lluvias y tormentas en el norte y litoral. El jueves mejora pero el viernes vuelven las lluvias de tarde. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas y con ocasionales tormentas en el norte y litoral. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas mejorando hacia la noche.
El jueves estará fresco en la mañana con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.
Siguen las lluvias aisladas, en varias zonas del país, según el pronóstico de Nubel Cisneros
El viernes la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste.
Miércoles 4
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
Jueves 5
Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º
Viernes 6
Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16
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