Miércoles con persistencia de lluvias y tormentas en el norte, hacia el jueves mejora con aumento de temperatura

El tiempo sigue inestable en general, con lluvias y tormentas en el norte y litoral. El jueves mejora pero el viernes vuelven las lluvias de tarde. Los detalles día a día en el informe de Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas y con ocasionales tormentas en el norte y litoral. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas mejorando hacia la noche.

El jueves estará fresco en la mañana con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.

El viernes la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste. Miércoles 4 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Jueves 5 Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º Viernes 6 Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16

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