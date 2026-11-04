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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Miércoles con persistencia de lluvias y tormentas en el norte, hacia el jueves mejora con aumento de temperatura

El tiempo sigue inestable en general, con lluvias y tormentas en el norte y litoral. El jueves mejora pero el viernes vuelven las lluvias de tarde. Los detalles día a día.

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El tiempo sigue inestable en general, con lluvias y tormentas en el norte y litoral. El jueves mejora pero el viernes vuelven las lluvias de tarde. Los detalles día a día en el informe de Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas y con ocasionales tormentas en el norte y litoral. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas mejorando hacia la noche.

El jueves estará fresco en la mañana con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.

siguen las lluvias aisladas, en varias zonas del pais, segun el pronostico de nubel cisneros
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Siguen las lluvias aisladas, en varias zonas del país, según el pronóstico de Nubel Cisneros

El viernes la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste.

Miércoles 4

Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Jueves 5

Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º

Viernes 6

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16

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