El sindicato de profesores de secundaria ocupa este martes al menos siete liceos en Montevideo e inicia un paro de 48 horas.
Sindicato de profesores ocupa varios liceos en Montevideo e inicia paro de 48 horas
El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y el miércoles se suman al paro del PIT-CNT. El sindicato de profesores ocupa en Montevideo al menos siete liceos.
El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y se suma al paro del miércoles convocado por el PIT-CNT en el marco de la discusión presupuestal general, que ahora se debate en el Senado tras la aprobación del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados.
Los liceos ocupados este martes por el sindicato (Ades Montevideo) son: liceo 1, 2, 9, 13, 22, 61 y 72.
Seguí leyendo
Jornada especial de adopción de mascotas en el Velódromo el próximo sábado
Temas de la nota
Lo más visto
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
29 DE OCTUBRE
Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
ESTAFA EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario