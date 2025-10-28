RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO POR PRESUPUESTO

Sindicato de profesores ocupa varios liceos en Montevideo e inicia paro de 48 horas

El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y el miércoles se suman al paro del PIT-CNT. El sindicato de profesores ocupa en Montevideo al menos siete liceos.

Sindicato de profesores ocupa el liceo 1 de Montevideo, entre otros. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y se suma al paro del miércoles convocado por el PIT-CNT en el marco de la discusión presupuestal general, que ahora se debate en el Senado tras la aprobación del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados.

Los liceos ocupados este martes por el sindicato (Ades Montevideo) son: liceo 1, 2, 9, 13, 22, 61 y 72.

