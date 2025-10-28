Sindicato de profesores ocupa varios liceos en Montevideo e inicia paro de 48 horas

El sindicato de profesores de secundaria ocupa este martes al menos siete liceos en Montevideo e inicia un paro de 48 horas.

El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y se suma al paro del miércoles convocado por el PIT-CNT en el marco de la discusión presupuestal general, que ahora se debate en el Senado tras la aprobación del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados.