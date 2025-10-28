Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 años en el Prado

Un hombre de 43 años fue detenido como sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado , en la noche del domingo.

El hombre estaba citado para declarar este lunes, en calidad de indagado, pero no se presentó y fue detenido en la tarde de este martes en la misma zona donde ocurrió el hecho. Tiene antecedentes.

La adolescente de 14 años denunció haber sido violada por un hombre que la amenazó con un arma y la robó.

El hecho ocurrió sobre las 21 horas de este domingo en el barrio Prado de Montevideo, en inmediaciones de la zona del lago.

La víctima se encontraba junto a un adolescente de 15 años cuando fueron abordados por un hombre que los amenazó con un arma, le robó objetos personales y abusó de la adolescente.

La Policía y la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, a cargo de Verónica Bujarín, investigan el caso junto al Departamento de Investigaciones de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía intervino para dar apoyo y contención a la adolescente, que fue trasladada a una mutualista para recibir atención médica.