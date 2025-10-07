RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANUNCIAN MÁS PAROS PARA FIN DE MES

Sindicato de profesores ocupa el liceo 38 de La Teja y realiza un paro matutino en todo Montevideo

El sindicato de profesores reclama de esta forma la creación de un liceo con bachillerato en La Teja. El paro en todos los liceos de Montevideo es de mañana, pero en los liceos del oeste es todo el día.

Liceo 38 ocupado por el sindicato de profesores. Foto: Beatríz Martínez, Subrayado.

Liceo 38 ocupado por el sindicato de profesores. Foto: Beatríz Martínez, Subrayado.

Este paro se extiende a todo el día en los liceos de la zona oeste de la capital, esto alcanza a los liceos 11, 22, 24, 38, 46, 47, 50, 51, 61, 66, 70 y 72.

El paro y la ocupación del liceo 38 es para reclamar la creación de un liceo con bachillerato en La Teja.

defensores de oficio toman medidas en reclamo de mas cargos y presupuesto: el interior es un fuego, no dan a basto
Seguí leyendo

Defensores de Oficio toman medidas en reclamo de más cargos y presupuesto: "El interior es un fuego, no dan a basto"

Además, el sindicato reclama mayor presupuesto y cuestiona la asignación de recursos que determinó el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto nacional.

Por este motivo, el sindicato de profesores de Montevideo convoca a un paro con ocupación en los liceos de la capital el martes 28 de octubre.

"Necesitamos urgentemente más presupuesto. Durante cinco años, los liceos se vinieron abajo", aseguró la presidenta de Ades, Verónica Méndez .

Además, el miércoles 29, el paro será convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y afectará a los liceos en todo el país.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Puerto de Montevideo.
sin acuerdo

Conflicto en el puerto: reunión tripartita en el MTSS no prosperó y trabajadores analizan profundizar medidas
Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
YA FUERON IMPUTADOS TRES DETENIDOS

Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
violencia criminal

"No podemos resignarnos, reducir los homicidios es posible y es urgente", apuntó el ministro Negro

Dejá tu comentario