Sindicato de profesores ocupa el liceo 38 de La Teja y realiza un paro matutino en todo Montevideo

El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) ocupa este martes el liceo 38 de La Teja y realiza un paro en todos los liceos de la capital en el turno matutino.

Este paro se extiende a todo el día en los liceos de la zona oeste de la capital, esto alcanza a los liceos 11, 22, 24, 38, 46, 47, 50, 51, 61, 66, 70 y 72.

El paro y la ocupación del liceo 38 es para reclamar la creación de un liceo con bachillerato en La Teja.

Además, el sindicato reclama mayor presupuesto y cuestiona la asignación de recursos que determinó el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto nacional.

Por este motivo, el sindicato de profesores de Montevideo convoca a un paro con ocupación en los liceos de la capital el martes 28 de octubre.

"Necesitamos urgentemente más presupuesto. Durante cinco años, los liceos se vinieron abajo", aseguró la presidenta de Ades, Verónica Méndez .

Además, el miércoles 29, el paro será convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y afectará a los liceos en todo el país.