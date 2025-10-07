RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Cristina Lustemberg: "El cepillo de dientes no puede ser un artículo de lujo, la pasta de dientes tampoco"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que trabaja con el Ministerio de Economía sobre “derogaciones impositivas” para “bajar los costos” del cepillo de dientes y la pasta de dientes.

Lustemberg-MSP-octubre

“Estamos viendo derogaciones impositivas y estamos viendo de bajar los costos, sobre todo, ustedes saben, en la zona de frontera, con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque realmente entendemos que el cepillo de dientes no puede ser un artículo de lujo, la pasta de dientes tampoco, es uno de los desafíos que estamos teniendo por delante”, dijo Lustemberg en rueda de prensa, y advirtió: “Hay familias que tienen un solo cepillo de dientes para toda la familia, con toda la contaminación que eso genera”.

La ministra dijo que este tema es parte de la política pública sobre salud bucal, y en ese marco anunció también gestiones para incorporar durante este período de gobierno nuevas prestaciones, exámenes, y tratamientos dentales en las mutualistas.

En este sentido también habló del costo de importaciones de materiales para odontólogos privados, y dijo que en esa línea también procuran reducir costos y facilitar el acceso de los profesionales de la salud bucal.

Este martes, se lanzó una campaña de prevención de salud bucal para centros educativos. Plantea trabajar inicialmente en seis puntos en todo el país con especialistas que se capaciten en el Pereira Rossell y así reducir la lista de espera, afirmó el director del programa de salud bucal del MSP, Agustín Cataldo.

SALUD BUCAL MSP 2
