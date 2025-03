Sindicato de profesores ocupa el liceo Manuel Rosé de Las Piedras por superpoblación: denuncian 50 alumnos en algunas clases

“El liceo Manuel Rosé es el único de Las Piedras que tiene todas las opciones de bachillerato. No puede tener esta ciudad un solo liceo con todas las opciones. Es una realidad que la población estudiantil que llega a bachillerato es mayor, lo que nos llena de orgullo, pero los bachilleratos están repletos. Esto viene desde hace tiempo, no es de ahora”, remarcó, y finalizó: “Necesitamos ya un anexo para este liceo”.

La respuesta al planteo la dio el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito .

“Lo primero que quisimos trasladar es nuestra disposición a encontrar soluciones frente a una prolemática que no conocíamos. No la conocíamos ni del lado institucional ni del lado sindical”, dijo Gabito, y cuestionó que “llegar a una medida extrema como es la ocupación no lo compartimos en lo absoluto”.

El presidente del Codicen (que dejará el cargo cuando se vote la venia de Pablo Caggiani en el Senado) dijo que se puede crear “más grupos y más cargos adscriptos”, pero agregó: “La construcción de un liceo no se hace de un viernes para un lunes, entonces apelamos a la reflexión, porque en el inicio de cursos no es un buen mensaje el que se da, porque se está privando a los estudiantes del derecho a la educación y a los compañeros docentes y no docentes de su trabajo, y se está ocupando un espacio público que es de todos, no de unos pocos”.