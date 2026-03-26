Sindicato de profesores de Montevideo realiza paro de 24 horas en los liceos públicos de la capital

El sindicato de profesores de secundaria en Montevideo realiza este jueves un paro de 24 horas que afecta a los liceos públicos de la capital.

La medida es en rechazo a episodios de violencia vividos en centros educativos con agresiones a docentes.

En este sentido reclaman un nuevo protocolo de actuación ante hechos de violencia.

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El paro también se enmarca en una movilización que reclama la construcción de nuevos liceos en Montevideo, en particular uno en La Teja.

En la mañana los profesores sindicalizados ocuparon el liceo 24 y se movilizaron hasta la sede central del Codicen de la Anep, donde las autoridades presentaban el informe de asistencia a clases en el 2025.