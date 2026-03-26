RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Sindicato de profesores de Montevideo realiza paro de 24 horas en los liceos públicos de la capital

La medida de paro del sindicato de profesores es por hechos de violencia en algunos liceos. Reclaman un nuevo protocolo de actuación en estos casos.

ADES-PARO-MONTEVIDEO-FOCOUY

La medida es en rechazo a episodios de violencia vividos en centros educativos con agresiones a docentes.

En este sentido reclaman un nuevo protocolo de actuación ante hechos de violencia.

tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de inumet para el sur del rio negro
Seguí leyendo

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro

El paro también se enmarca en una movilización que reclama la construcción de nuevos liceos en Montevideo, en particular uno en La Teja.

En la mañana los profesores sindicalizados ocuparon el liceo 24 y se movilizaron hasta la sede central del Codicen de la Anep, donde las autoridades presentaban el informe de asistencia a clases en el 2025.

Temas de la nota

Lo más visto

video
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"
iniciativa de Inefop y Manpower

La experiencia de quedarte sin trabajo después de los 45 años y un programa que busca dar respuesta a este problema

Te puede interesar

Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Negro afirmó que el plan de seguridad tiene amplia participación social y política y destacó aportes de partidos video
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Negro afirmó que el plan de seguridad "tiene amplia participación social y política" y destacó aportes de partidos
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario