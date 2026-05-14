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OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos

La omisión censal alcanzó el 10,3% y fue "históricamente grande", según el director del INE, Marcelo Bisogno. El 17% de los menores de 0 a 5 años no fue censado.

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este jueves los datos del censo ponderado como cierre del censo que se realizó durante 2023 y 2024. El 10,3% de la población de Uruguay no fue censada y hubo 34.533 personas que viven en asentamientos que no fueron relevadas.

El director del INE, Marcelo Bisogno, afirmó que se trata de la complementación de los datos aportados en el censo combinado. "Hay una fase de complementación porque entendemos que el censo tenía algunas limitaciones".

Bisogno habló de la omisión censal que "fue históricamente grande", donde el 10,3% de la población no fue censada. Afirmó que es un problema que pasa no solo en Uruguay sino en otras partes del mundo. Entre las causas, las personas pudieron no contestar, no fue identificada la vivienda o las personas pudieron no abrirle la puerta al censista. En el censo de 2011, fue 4,1% y en los cinco censos anteriores el promedio no llegó al 2%.

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El director del INE afirmó que el 90% de la población que fue censada entre 2023 y 2024 "no es representativa" de la población total del país. Los sesgos de la omisión censal se concentraron en edad, la gente mayor estaba más representada en el conteo que la gente menor, y en el nivel socioeconómico, donde los estratos más bajos estaban más subrepresentados en el conteo. "Quiere decir que censamos más gente de la que vivía en Pocitos que en Casavalle", afirmó.

En cuanto a las edades, la omisión estuvo principalmente en el tramo entre 25 y 35 años, y en el rango de 0 a 5 años, faltó censar el 17% de esa población.

Bisogno se refirió a "variables dramáticas" como el conteo de asentamientos. La población censada vivía en asentamientos en una proporción de 4,5%, cuando la corrección del censo ponderado dio un 5,5%, 34.533 personas. Si se toma en cuenta que el 10,3% de la población uruguaya, el 9,6% vive en asentamientos.

El otro factor fue relacionado a la población rural, donde la omisión fue de 4,1% a 5%, donde faltaron contar 32.020. En total, la población omitida fue de 350.000 personas.

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