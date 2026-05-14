Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias

Una niña de 11 años fue detenida este miércoles luego de que robó en un supermercado en Piedras Blancas, junto a su hermana de 18 años y otra joven de 19, supo Subrayado.

Las tres ingresaron al local —ubicado en Avenida Belloni y Matilde Pacheco—, robaron productos, golpearon a los guardias de seguridad y provocaron daños en el escáner vertical de la puerta.

Las tres guardaron entre sus ropas 18 pilas, cuatro esmaltes, dos labiales, una tijera y un chocolate. Cuando pretendieron salir del supermercado fueron interceptadas por los guardias para que devuelvan los productos que habían hurtado.

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Sin embargo, derivó en una pelea con golpes y patadas hacia los guardias, que no las pudieron contener. Ellas, además, rompieron el escáner de ingreso al comercio valuado en USD 1.000 y se fueron.

Ingresaron a una casa y le dijeron a la dueña que les habían intentado robar, que les habían pegado y que no llamara a la Policía. Los efectivos llegaron a esa casa y, al verificar las cámaras del comercio, quedaron detenidas por hurto.

Para la niña de 11 años la Justicia dispuso la intervención del INAU, su hermana de 18 y la joven de 19 fueron condenadas a 2 años de libertad a prueba por hurto agravado, lesiones personales y daño.