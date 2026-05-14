Siniestro fatal familia Florida: "Es un caso complejo porque hay varios fallecidos, queremos ser lo más precisos en las evidencias", dijo abogado

Allegados de la familia fallecida en el siniestro de tránsito en Florida ocurrido el pasado 30 de marzo, se reunieron este jueves con el fiscal del caso para conocer avances y solicitar celeridad en la investigación.

El abogado de los familiares de los fallecidos, Rafael Silva, dijo a Subrayado que se trató de una reunión de puesta a punto, de conocerse, fijar lineamientos en la investigación y de intercambio de teorías del caso.

"Es una muy triste situación sumado a que hay una persona en CTI y sumado a que, en principio, todo haría presumir que este tipo de siniestros son evitables (...) veamos qué nos deja esto al final del camino. Queremos trabajar, tratar de juntar la mayor cantidad de elementos de evidencia, elementos probatorios que nos permitan a todas las partes (...) tener el juicio con el mejor estándar probatorio a los efectos de que la sentencia que hoy o mañana recaiga sea una sentencia, pero digo desde el punto de vista de la prueba, de la evidencia, sin importar cuál sea el resultado, pero que nos de una investigación justa y de alta calidad", señaló.

Seguí leyendo Siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento

Silva comentó que es un caso complejo porque involucra a varios fallecidos y no se quiere errar ni por un milímetro.

"Queremos ser lo más precisos desde lo que hace a la recolección de evidencias para que a la hora que haya que ir al juez de garantías o al juez de juicio, no haya el más mínimo margen y eso es lo que hace que a veces que una investigación lleve más tiempo, también cuando se requieren algunas pericias con algún grado de complejidad", agregó.

El caso

El siniestro de tránsito por alcance, de atrás, dejó cuatro personas de una familia fallecidas, entre ellas un niño de 2 años y una niña 9 años, y dos adultos, una mujer de 28 años y un hombre de 32. El hecho ocurrió en la noche del lunes 30 de marzo en el kilómetro 19 de la ruta 56.

Según el informe de Policía Caminera, todos resultaron despedidos del vehículo. Un quinto ocupante de 42 años presentó lesiones "de extrema gravedad", dice el informe, y fue trasladado de urgencia a un centro de salud; al momento permanece en CTI.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante impacta la parte trasera del automóvil en el que viajaban cinco pasajeros", describió Caminera.

Según el informe de la Policía, "el conductor de la camioneta resulta ileso", y el examen de alcohol en sangre dio cero. Luego del impacto la camioneta continúa su desplazamiento fuera de la ruta, derriba un alambrado e ingresa a un campo con un recorrido de 300 metros, agrega el informe oficial desde el lugar del accidente.

El conductor de 48 años cumple medidas limitativas, está en calidad de emplazado mientras continúa la investigación, no puede salir del país y debe fijar domicilio.

El vocero de Policía Caminera Belso Rodríguez aseguró que en el choque hay “indicios de una alta velocidad de desplazamiento”.

Cumplido el mes de la tragedia, los familiares solicitaron justicia y celeridad.

“Queremos que se haga justicia. Van a demorar por las pericias. Todavía seguimos juntando cosas del auto, este reflectivo tenía el auto atrás”, dijo Gustavo Souza, padre del hombre fallecido.