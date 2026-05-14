Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional

Dos efectivos de la Guardia Republicana fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos del aniversario de Nacional.

Según supo Subrayado, el hecho ocurrió en Monte Caseros y Lucas Píriz mientras los funcionarios recorrían a pie la zona. Los policías fueron trasladados al Hospital Policial; uno de ellos recibió el alta médica y el segundo continúa internado con lesiones.

La Policía investiga el caso y analiza las cámaras del Centro de Comando Unificado. Un auto fue encontrado incendiado en el barrio Maracaná y viene siendo analizado por la Policía.

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En el marco de los festejos, además, fuentes del Ministerio del Interior informaron a Subrayado que unas 200 personas se concentraron sobre General Urquiza, frente al estadio Gran Parque Central. En el lugar hubo uso de pirotecnia, cánticos e ingesta de alcohol.

Según indicó la cartera, no se registraron incidentes de relevancia, aunque sí hubo desorden. Los policías intervinieron lanzando balas de goma y la multitud fue dispersada sin personas lesionadas ni detenidos, señaló la información oficial.

En la mañana de este jueves, pasadas las 7:00, se observaba gran cantidad de residuos sobre la vereda y la calle. También había un contenedor vandalizado y volcado. Conductores de vehículos advirtieron, en las primeras horas, por vidrios de botellas sobre la calle.

Funcionarios del Municipio CH trabajaron en la limpieza de la zona, mientras algunos vecinos retiraron residuos del frente de sus viviendas.