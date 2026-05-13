Sindicato del Hotel Enjoy se reunió con Alejandro Sánchez y planteó preocupaciones por cambio de propietarios

"La preocupación de los 1.600 puestos de trabajo, de los cuales 600 de esos puestos son personal eventual, que tiene continuidad de más de 20 años de contratos. La incertidumbre que se nos plantea por este cambio de firma y ya las obras empezaron, hay 150 habitaciones que ya no están disponibles, van a quedar 75 de ellas. Hay una parte del hotel que ya no funciona, los salones del centro de convenciones tampoco. No sabemos qué va a pasar con los torneos de póker, que también venía mucha gente para el hotel y daba una fuente de trabajo importante, y nos está moviendo la incertidumbre", indicó Juan Artega, representante la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), sindicato del casino Enjoy Punta del Este.