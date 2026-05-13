Representantes del sindicato del Hotel Enjoy Punta del Este fueron recibidos por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, para plantear preocupaciones de los trabajadores en relación al cambio de propietarios.
Sindicato del Hotel Enjoy se reunió con Alejandro Sánchez y planteó preocupaciones por cambio de propietarios
"Queremos determinar el impacto a los trabajadores, los puestos de trabajo y el impacto a los trabajos", dijo el representante del sindicato.
"La preocupación de los 1.600 puestos de trabajo, de los cuales 600 de esos puestos son personal eventual, que tiene continuidad de más de 20 años de contratos. La incertidumbre que se nos plantea por este cambio de firma y ya las obras empezaron, hay 150 habitaciones que ya no están disponibles, van a quedar 75 de ellas. Hay una parte del hotel que ya no funciona, los salones del centro de convenciones tampoco. No sabemos qué va a pasar con los torneos de póker, que también venía mucha gente para el hotel y daba una fuente de trabajo importante, y nos está moviendo la incertidumbre", indicó Juan Artega, representante la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), sindicato del casino Enjoy Punta del Este.
Los trabajadores se reunieron también con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.
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"Sabemos que el gobierno ha tenido contacto con la empresa. No tenemos idea del cronograma de obra, no tenemos idea de cuándo empiezan las torres, de cuándo va a estar pronto el shopping, se habla de tercerizaciones. Entonces, como sabemos que el modelo de negocio en algunos factores va a cambiar, queremos determinar el impacto a los trabajadores, los puestos de trabajo y el impacto a los trabajos", dijo.
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