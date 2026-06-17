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ya hubo tres días de paros zonales

Sindicato de profesores convoca a paro de 24 horas este jueves en los liceos de Montevideo

El sindicato de profesor de Secundaria realizó el miércoles su tercer día de paro zonal, en el centro y norte de Montevideo. Para este jueves convocan a un paro general en toda la capital. El viernes es feriado.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El sindicato de profesor de Secundaria (Ades) realizó el miércoles el tercer día de paro zonal en Montevideo, con afectación en los liceos del centro y norte de la capital. El lunes y el martes el paro se realizó en los liceos del oeste y del este del departamento.

Ahora el sindicato docente convoca a un paro general, de 24 horas, en todos los liceos de Montevideo para este jueves 18. Además, el viernes, es feriado por el Natalicio de Artigas.

Estos paros son en reclamo de más presupuesto para Secundaria; para la contratación de personal en los liceos y para obras de infraestructura en los centros de estudio.

comienzan los paros zonales del sindicato de profesores de secundaria: los liceos afectados
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Comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: los liceos afectados

El sindicato cuestiona el anuncio del gobierno de no incrementar el gasto global del presupuesto nacional, y reclama más recursos para la educación de manera de alcanzar el 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación.

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