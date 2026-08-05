Peñarol goleó 5-1 a Wanderers y se coronó campeón del Torneo Intermedio

Peñarol goleó 5 a 1 Wanderers este miércoles en el estadio Centenario y se coronó campeón del Torneo Intermedio.

Los goles del equipo de Diego Aguirre fueron convertidos por Thiago Espinosa (15'), Matías Arezo (23'), Abel Hernández (31'), Leonel Jaime (44') y Eric Remedi (88').

Este es el segundo torneo Intermedio conseguido por el actual técnico mirasol.

Montevideo Wanderers nunca ganó el Intermedio, pero fue su segunda presencia en una final. Para Peñarol fue la tercera final, una perdió una ante su tradicional rival por penales y otra ganó también ante ellos.

Los dirigidos por Diego Aguirre tienen una racha de cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate.

El encuentro que se disputó en el estadio Centenario estuvo a cargo del árbitro Mathías De Armas, mientras que el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.