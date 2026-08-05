BCU y MGAP apelarán el fallo judicial que los condenó por omisión de controles a República Ganadera

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió apelar la sentencia de primera instancia que amparó parcialmente la demanda presentada por clientes de República Ganadera contra el organismo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Desde el BCU señalaron que el fallo aún no está firme y afirmaron que no comparten sus fundamentos, por lo que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

El organismo sostiene que no existió omisión en el ejercicio de sus competencias y recuerda que, en febrero de 2022, emitió una comunicación pública advirtiendo sobre las propuestas de inversión o ahorro en ganado que prometían una rentabilidad mínima fija.

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En esa oportunidad, el Banco Central informó que esos esquemas no estaban registrados ni sujetos a su regulación ni supervisión.

Además, el BCU afirmó que la jurisprudencia en casos similares, vinculados a la crisis de 2002, ha descartado la responsabilidad del organismo supervisor cuando se cumplieron los estándares razonables de control.

La respuesta fue emitida por el Banco Central del Uruguay a través de su área de comunicación.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, aseguró que su cartera está tranquila. Destacó la solidez y la confiabilidad del sistema de trazabilidad y monitoreo de ganado y deslindó responsabilidades. Para el jerarca, el MGAP no estuvo omiso a los controles y anunció que apelará la decisión judicial.