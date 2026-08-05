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COMUNICADO

Ante el paro decretado por Ademu, Primaria detalló cómo brindará la alimentación a los alumnos este jueves

El comunicado indica que los alumnos de instituciones que se encuentren abiertas recibirán la alimentación en forma habitual. Los estudiantes cuyos centros educativo no esté abierto deberá almorzar en la institución más cercana a su domicilio.

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Debido al paro convocado por Ademu para este jueves en las escuelas de Montevideo, Primaria indicó en un comunicado que las instituciones que estén abiertas brindarán la alimentación de forma habitual, mientras que los alumnos cuyos centros no abran sus puertas podrán almorzar en la institución más cercana a su domicilio en el horario de 11.30 a 13.00.

Desde Primaria explicaron que ante la convocatoria de paro decretada "no es posible organizar escuelas sede" por lo que resolvieron organizar la alimentación de dicha manera.

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