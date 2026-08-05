Ante el paro decretado por Ademu, Primaria detalló cómo brindará la alimentación a los alumnos este jueves

Debido al paro convocado por Ademu para este jueves en las escuelas de Montevideo, Primaria indicó en un comunicado que las instituciones que estén abiertas brindarán la alimentación de forma habitual, mientras que los alumnos cuyos centros no abran sus puertas podrán almorzar en la institución más cercana a su domicilio en el horario de 11.30 a 13.00.