Sindicato de profesores convoca a paro de 24 horas el jueves en los liceos de Montevideo

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El sindicato de profesor de Secundaria (Ades) realiza este miércoles el tercer día de paro zonal en Montevideo, con afectación en los liceos del centro y norte de la capital. El lunes y el martes el paro se realizó en los liceos del oeste y del este del departamento.

Además, el sindicato docente convoca a un paro general, de 24 horas, en todos los liceos de Montevideo para el jueves 18. Luego, el viernes, es feriado por el Natalicio de Artigas.

Estos paros son en reclamo de más presupuesto para Secundaria; para la contratación de personal en los liceos y para obras de infraestructura en los centros de estudio.

El sindicato cuestiona el anuncio del gobierno de no incrementar el gasto global del presupuesto nacional, y reclama más recursos para la educación de manera de alcanzar el 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación.