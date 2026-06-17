RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAROS ZONALES y EL JUEVES PARO GENERAL

Sindicato de profesores convoca a paro de 24 horas el jueves en los liceos de Montevideo

El sindicato de profesor de Secundaria realiza este miércoles el tercer día de paro zonal, en el centro y norte de Montevideo. El jueves convocan a paro general en toda la capital. El viernes es feriado.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El sindicato de profesor de Secundaria (Ades) realiza este miércoles el tercer día de paro zonal en Montevideo, con afectación en los liceos del centro y norte de la capital. El lunes y el martes el paro se realizó en los liceos del oeste y del este del departamento.

Además, el sindicato docente convoca a un paro general, de 24 horas, en todos los liceos de Montevideo para el jueves 18. Luego, el viernes, es feriado por el Natalicio de Artigas.

Estos paros son en reclamo de más presupuesto para Secundaria; para la contratación de personal en los liceos y para obras de infraestructura en los centros de estudio.

comienzan los paros zonales del sindicato de profesores de secundaria: los liceos afectados
Seguí leyendo

Comienzan los paros zonales del Sindicato de Profesores de Secundaria: los liceos afectados

El sindicato cuestiona el anuncio del gobierno de no incrementar el gasto global del presupuesto nacional, y reclama más recursos para la educación de manera de alcanzar el 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Imagen de archivo. Moisés Martínez en audiencia judicial.
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
Avenida Italia y Fleming

Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta
CONSTRUIRÁN APARTAMENTOS

Fue demolida la esquina donde estaba el histórico bar "El Tigre" en Punta Carretas
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires

Te puede interesar

Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años, dijo Orsi en Las Piedras video
inicio del programa más barrio

"Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años", dijo Orsi en Las Piedras
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
Foto: Subrayado. Moisés Martínez. video
María de la paz echetto

Abogada de Moisés dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga

Dejá tu comentario