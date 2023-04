Sindicato sobre posibles medidas en supergás: "Si los despidos se ejecutan hoy, no hay forma"

Desde el sindicato, aguardan una propuesta del Poder Ejecutivo para analizar si toman o no medidas. "Seguimos con los 26 despidos arriba de la mesa", dijo Favio Riverón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). Para los trabajadores, el gobierno debe establecer "una hoja de ruta que tiene que tener como punto principal, en el que la empresa asuma que los despidos no se van a ejecutar a partir de ahora y nos de un plazo donde los compañeros estén en seguro de paro, y en ese lapso poder discutir sobre los temas concretos de fondo que la empresa está argumentando”, agregó.

Al ser consultado sobre las medidas, respondió que “si los despidos se ejecutan hoy, no hay forma”. De todos modos, aclaró que no creen que se vea afectado el suministro de gas a la ciudadanía. “Hay un stock importante de garrafas en las tres plantas, porque Megal también, y las temperaturas no hacen pensar en una situación de desabastecimiento”, dijo.