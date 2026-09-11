Elecciones en sindicato de INAU e INISA con 62% a lista mayoritaria

El oficialismo del sindicato de INAU y de INISA ganó las elecciones gremiales y mantuvo la mayoría en el Directivo Nacional.

La Lista 10 fue la más votada a nivel nacional con 62,6% de los votos válidos y con este resultado, la agrupación obtiene seis de los nueve cargos en disputa dentro del órgano de conducción del sindicato. En segundo lugar quedó el “Espacio Unitario” con lista 188620 que tuvo 20,6% y en tercer puerto la lista 1871 con 16,8%.

La elección fue de carácter voluntario y con voto secreto y tuvo una participación superior a 56% de los habilitados. La Corte Electoral supervisó la votación y hubo veedores de COFE, el gremio de los funcionarios del Estado.

Seguí leyendo "La guerra de bandas o ajustes de cuentas pone en riesgo al personal de la salud", advierte dirigente del sindicato de salud pública

La Lista 10 encabeza la conducción del sindicato desde el año 2002 en el Sindicato Único del INAU, que comprende a los trabajadores agremiados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

La lista del oficialismo tendrá representación en las 18 Mesas Departamentales del interior, así como en dos Mesas Locales y en la Mesa del INISA, lo que es clave para la conformación del Plenario Nacional, máximo órgano de conducción de la organización.