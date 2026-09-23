Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara

El sindicato de trabajadores del taxi (SUATT) realizará un paro este jueves desde las 9 de la mañana con movilización hacia el Ministerio de Trabajo primero, y luego a la Junta Departamental de Montevideo.

El paro y la movilización es por la falta de avances en el Consejo de Salarios y en rechazo a los planteos de las empresas en esa negociación colectiva, explicó a Subrayado Damián Fernández, dirigente del SUATT.

También rechazan la posibilidad de quitar la mampara de seguridad de los taxis, instalada hace más de 30 años, y que los propietarios de coches con taxímetro cuestionan y quieren sacar hace varios años.

El paro no tiene hora de finalización. Cuando terminen la movilización el sindicato volverá a reunirse y definirá el levantamiento de la medida. Sindicato del taxi anuncia paro con movilización mañana jueves, desde las 9 de la mañana. Damián Fernández, del SUATT, explica por qué el paro y la marcha hacia el Ministerio de Trabajo y la Junta Departamental.

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