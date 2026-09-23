El sindicato de trabajadores del taxi (SUATT) realizará un paro este jueves desde las 9 de la mañana con movilización hacia el Ministerio de Trabajo primero, y luego a la Junta Departamental de Montevideo.
Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara
El sindicato del taxi para desde las 9 de la mañana de este jueves, con movilización al Ministerio de Trabajo por Consejo de Salarios, y a la Junta Departamental en reclamo por mantener la mampara.
El paro y la movilización es por la falta de avances en el Consejo de Salarios y en rechazo a los planteos de las empresas en esa negociación colectiva, explicó a Subrayado Damián Fernández, dirigente del SUATT.
También rechazan la posibilidad de quitar la mampara de seguridad de los taxis, instalada hace más de 30 años, y que los propietarios de coches con taxímetro cuestionan y quieren sacar hace varios años.
Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los del país
El paro no tiene hora de finalización. Cuando terminen la movilización el sindicato volverá a reunirse y definirá el levantamiento de la medida.
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