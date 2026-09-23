RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO DEL SUATT

Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara

El sindicato del taxi para desde las 9 de la mañana de este jueves, con movilización al Ministerio de Trabajo por Consejo de Salarios, y a la Junta Departamental en reclamo por mantener la mampara.

taxis-generica-y-omnibus-cutcsa-transporte
taxis-sin-mampara

El sindicato de trabajadores del taxi (SUATT) realizará un paro este jueves desde las 9 de la mañana con movilización hacia el Ministerio de Trabajo primero, y luego a la Junta Departamental de Montevideo.

El paro y la movilización es por la falta de avances en el Consejo de Salarios y en rechazo a los planteos de las empresas en esa negociación colectiva, explicó a Subrayado Damián Fernández, dirigente del SUATT.

También rechazan la posibilidad de quitar la mampara de seguridad de los taxis, instalada hace más de 30 años, y que los propietarios de coches con taxímetro cuestionan y quieren sacar hace varios años.

Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los puertos del país. Foto: Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Seguí leyendo

Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los del país

El paro no tiene hora de finalización. Cuando terminen la movilización el sindicato volverá a reunirse y definirá el levantamiento de la medida.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

Te puede interesar

Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara
PARO DEL SUATT

Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara
Orsi propuso consolidar a Uruguay como un hub regional confiable para desarrollar inteligencia artificial video
EL PRESIDENTE EN NUEVA YORK

Orsi propuso consolidar a Uruguay como un "hub regional confiable" para desarrollar inteligencia artificial
Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte. video
arresto en malvín norte

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte

Dejá tu comentario