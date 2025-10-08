RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato portuario aceptó la propuesta del gobierno de levantar medidas y continuar negociando por 10 días

"Le vamos a pedir a Torre Ejecutiva que le ponga el mismo énfasis que a nosotros a la empresa", sostuvo Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato portuario.

alvaro-reinaldo-dirigente-portuario

Sindicato portuario se reunió en asamblea este miércoles y aprobó la propuesta del gobierno para destrabar el conflicto que desde hace una semana afecta la operativa en la Terminal Cuenta del Plata (TCP) de Montevideo.

La propuesta implica levantar las medidas gremiales que afectan la operativa de comercio exterior y volver al ámbito de negociación por diez días. "Le vamos a dar ese voto de confianza al Poder Ejecutivo", dijo Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato portuario. "Le vamos a pedir a Torre Ejecutiva que le ponga el mismo énfasis que a nosotros a la empresa", sostuvo.

Desde las 17:00 horas, el sindicato de TCP se reunió en asamblea para analizar la propuesta del gobierno. Más temprano, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) había manejado la posibilidad de extender el paro a todas las empresas que operan en todos los puertos del país.

Álvaro Reinaldo, sindicato portuario. 
Sindicato portuario analiza hoy si extiende el conflicto en TCP a todo el país, con afectación a otros puertos

"Mañana a las 7:00 horas estamos en condiciones de poder volver a trabajar y empiezan a correr los diez días. Son diez días de corrido. Y lo que esperamos es lo que estamos buscando desde noviembre de 2024. Poder avanzar, discutir de buena fe. No estamos en contra de los avances tecnológicos, porque se vienen en el mundo entero, y nosotros no somos una excepción, pero sí acá hay leyes que dicen que las cosas se discuten con negociación colectiva y de buena fe, eso es lo que vamos a pedir", sostuvo Reinaldo.

