"Lo que ganamos es tiempo", dijo el ministro de Trabajo sobre propuesta que aceptó el sindicato de TCP

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, se refirió al acuerdo alcanzado con el sindicato de Terminal Cuenca del Plata ( TCP) con el que se frena el paro por diez días y continúan negociando.

“Lo que ganamos es tiempo. Lo que vuelve a triunfar es la estrategia negociadora, por sobre todas las cosas”, afirmó Castillo. “En cualquier situación conflictiva, si lo que no logra prosperar es el ámbito de negociación, seguramente lo que termine es en dilatación de los conflictos”, agregó.

Este jueves habrá reunión entre la cartera que encabeza Castillo y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, así como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. "Elaboramos la estrategia a presentar el día viernes a los representantes de la empresa Katoen Natie y a los representantes del sindicato de la terminal de contenedores sobre los puntos que estaban ya en debate y discusión", explicó el ministro y remarcó la importancia de negociar.

Temas de la nota Trabajo

Juan Castillo

TCP