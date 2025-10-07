RECIBÍ EL NEWSLETTER
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"

"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que "puede repetirse el fenómeno" que azotó Paysandú el pasado domingo en horas de la madrugada con vientos de más de 150 km/h.

tormenta-cielo-mar

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un sábado nuevamente "de playa, con mucho calor" y un domingo "muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte".

Según el experto, el domingo en horas de la madrugada comienzan a gestarse tormentas y lluvias en el litoral y oeste del país.

Consultado sobre si pueden llegar a registrarse rachas de viento fuertes como ocurrió el pasado fin de semana en Paysandú, Cisneros sostuvo que se pueden repetir en dicha zona.

transportistas de carga terrestre consideran desmedidas las decisiones tomadas por trabajadores de tcp
Seguí leyendo

Transportistas de Carga Terrestre consideran desmedidas las decisiones tomadas por trabajadores de TCP

En lo que respecta a este miércoles, continúan las temperaturas en ascenso y las noches frías, con bajo índice de humedad. En la capital se registrarán temperaturas de 24°, superando los 26° en el resto del país.

"Entre viernes y sábado tendremos temperaturas de 28°-29° en la capital del país (...) en el norte y litoral 33° a 36°".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1975672338633883740&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Le decimos adiós al frío, dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
operativo de búsqueda

Un kayak se dio vuelta en el Río de la Plata y una persona logró llegar a tierra pero otra esta desaparecida
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja

Te puede interesar

TCP denuncia incumplimiento del sindicato al convenio colectivo y da plazo hasta el miércoles para volver a la actividad
A LAS 15 HORAS

TCP denuncia incumplimiento del sindicato al convenio colectivo y da plazo hasta el miércoles para volver a la actividad
Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada video
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Director de TCP por ANP: Vamos a tratar que haya una solución, que el convenio no caiga y podamos levantar el paro video
CONFLICTO EN EL PUERTO

Director de TCP por ANP: "Vamos a tratar que haya una solución, que el convenio no caiga y podamos levantar el paro"

Dejá tu comentario