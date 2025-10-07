"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un sábado nuevamente "de playa, con mucho calor" y un domingo "muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte".

Según el experto, el domingo en horas de la madrugada comienzan a gestarse tormentas y lluvias en el litoral y oeste del país.

Consultado sobre si pueden llegar a registrarse rachas de viento fuertes como ocurrió el pasado fin de semana en Paysandú, Cisneros sostuvo que se pueden repetir en dicha zona.

En lo que respecta a este miércoles, continúan las temperaturas en ascenso y las noches frías, con bajo índice de humedad. En la capital se registrarán temperaturas de 24°, superando los 26° en el resto del país.

"Entre viernes y sábado tendremos temperaturas de 28°-29° en la capital del país (...) en el norte y litoral 33° a 36°".