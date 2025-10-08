RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Sindicato portuario analiza hoy si extiende el conflicto en TCP a todo el país, con afectación a otros puertos

Este miércoles de mañana se reúne el ejecutivo nacional del sindicato portuario y analiza si extiende el conflicto en TCP y las medidas de paro a otros puertos y empresas en todo el país.

Álvaro Reinaldo, sindicato portuario.

Álvaro Reinaldo, sindicato portuario. 

asamblea-trabajadores-tcp-conflicto-puerto

El sindicato portuario reúne este miércoles de mañana a su ejecutivo nacional para analizar la posibilidad de extender el conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP) a todos los puertos del país y a las empresas que allí realizan operaciones.

La reunión del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) se reúne pasadas las 10 de la mañana, pero antes sus dirigentes fueron convocados a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo.

“Aunque ya rechazamos la propuesta igual asistiremos”, dijo a Subrayado este miércoles el presidente del sindicato de TCP (Katoen Natie) Álvaro Reinaldo, sobre la reunión en el Ministerio.

sindicato de tcp mantiene el paro iniciado el jueves y la actividad en en el puerto de montevideo sigue detenida
Según el dirigente sindical, en la reunión del martes de tarde la respuesta de la empresa a la demanda de los trabajadores no fue satisfactoria y el conflicto siguió en todos sus término, con el paro iniciado el jueves de la semana pasada.

En respuesta a esta decisión, la empresa puso plazo al sindicato para volver a trabajar, o de lo contrario denunciará el convenio colectivo y con ello caerán todos los beneficios acordados con los empleados de TCP.

Ese plazo puesto por Katoen Natie – TCP vence este miércoles a las 3 de la tarde.

Mientras tanto, el gobierno intenta una salida al conflicto y en eso están los Ministerios de Trabajo, Industria y Economía, en contacto directo y permanente con Presidencia de la República.

Los exportadores denuncian pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares por día, en total, a lo que se suman otros 500.000 dólares que pierden los transportistas, de acuerdo a lo señalado por los empresario de la carga.

El movimiento de contenedores de TCP representa más del 70% de la operativa del puerto de Montevideo.

