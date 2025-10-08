RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DE TCP

Operativa en Terminal de Contenedores se retoma a las 7 de la mañana y la atención de camiones desde las 9

TCP pone a disposición de los camioneros la visualización de la cámara ubicada en el acceso A al Puerto de Montevideo para conocer en tiempo real el estado de situación del ingreso a la terminal.

puerto-mdeo-anp-

En tanto, la atención de camiones se iniciará a partir de las 9 de la mañana para evitar demoras y aglomeraciones por la coordinación y los ajustes que se deben realizar en el sistema informático Navis, uno de los aspectos que generó el conflicto que prácticamente paralizó la operativa portuaria desde hace una semana.

lo que ganamos es tiempo, dijo el ministro de trabajo sobre propuesta que acepto el sindicato de tcp
"Lo que ganamos es tiempo", dijo el ministro de Trabajo sobre propuesta que aceptó el sindicato de TCP

Además, el servicio de atención al cliente estará disponible para cualquier consulta a partir de las 6:30 de la mañana al correo electrónico [email protected] o a través del teléfono 2915 8556 interno 229.

